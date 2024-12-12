Симеоне назвал важной победу «Атлетико» над «Слованом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру и победу команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Слованом» (3:1).

«Нам нужны были очки. Они очень важны для нас, чтобы продолжить эту динамику [серию побед]. В первом тайме мы контролировали игру. У нас было мало моментов, но это были ключевые моменты, и эти голы были забиты», — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

«Атлетико» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице, «Слован» без очков занимает 35-е место и находится в зоне вылета.