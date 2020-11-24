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Симеоне назвал сильные стороны «Локомотива»

22:06
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем Лиги чемпионов с «Локомотивом» рассказал о сильных сторонах соперника.

-Матч с «Локо» — важный. Всего два очка для выхода в плей-офф. Что вызывает беспокойство перед игрой?

-Мы уже не в первый раз встречаемся с «Локомотивом». Зная, как вообще играют команды в Лиге чемпионов, никогда не скажешь, как сложится следующий матч. «Локо» здорово подготовлен тактически, он хорош в защите, в контратаках. В России мы выглядели неплохо. Но несколько моментов не использовали. Могли сыграть лучше. Думаем, и в Испании соперник не даст нам особого простора. Развернуться будет непросто. Так что мы готовим со всей ответственностью. (Дмитрий Сомов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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