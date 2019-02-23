Симеоне могут наказать за непристойный жест в игре с "Ювентусом"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне может быть дисквалифицирован на матчи Лиги чемпионов из-за непристойного жеста, показанного им в игре 1/8 финала с "Ювентусом" (2:0). Во время празднования гола аргентинец спровоцировал болельщиков "Ювентуса", повернувшись в их сторону и показав руками в область паха.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, УЕФА может завести дело против Симеоне на основании отчета судей матча. В то же время в пользу аргентинца может сыграть то, что он извинился, заявив, что поддался эмоциям.