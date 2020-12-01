Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Баварии».

«После победы, двух ничьих и поражения права на ошибку у нас уже нет. Нам любой ценой необходимо побеждать. Меня сейчас мало волнует, с каким результатом закончится другой матч нашей группы. У нас есть четка цель — завладеть инициативой в поединке с «Баварией» и воспользоваться слабыми местами оппонента», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.