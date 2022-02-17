Силва, Мбаппе, Камара и ван Дейк претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль») и Мохамед Камара («Зальцбург»).
В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Реалом» (1:0), Бернарду Силва оформил дубль в игре со «Спортингом» (5:0), ван Дейк помог «красным» не пропустить от «Интера» (2:0), а Камара стал лучшим игроком матча против «Баварии» (1:1).
Лучший игрок недели в Лиге чемпионов будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Напомним, ответные матчи в этих противостояниях состоятся 8 и 9 марта.
Новости