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Сегодня, 03:14

Силва, Мбаппе, Камара и ван Дейк претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
Претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Фото uefa.com

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль») и Мохамед Камара («Зальцбург»).

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Реалом» (1:0), Бернарду Силва оформил дубль в игре со «Спортингом» (5:0), ван Дейк помог «красным» не пропустить от «Интера» (2:0), а Камара стал лучшим игроком матча против «Баварии» (1:1).

Лучший игрок недели в Лиге чемпионов будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Напомним, ответные матчи в этих противостояниях состоятся 8 и 9 марта.

Бернарду Силва
Вирджил ван Дейк
Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
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