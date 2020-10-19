Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом».

— Как будет играть «Зенит»?

— У меня нет стеклянного шара. Мы анализируем игру всех соперников, знаем, что в составе «Зенита» есть много сильных игроков. Мы знаем сильные стороны клуба. Но не так важно, кто в соперниках — «Зенит», «Реал» или «ПСЖ». Мы всегда пытаемся играть в свой футбол.

— Кто из игроков наиболее опасен?

— Думаю, сила «Зенита» в командой игре. Это сильный коллектив, опасность может идти откуда угодно. И защитники отлично играют, и вингеры, есть два отличных нападающих. Все могут забить. У «Зенита» нет одного или двух ключевых игроков, мы готовимся, что опасность может прийти отовсюду. Постараемся создать «Зениту» проблемы. (Гоша Чернов)