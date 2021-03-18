Шупо-Мотинг заверил, что «Бавария» серьезно отнеслась к матчу с «Лацио»

Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио» (2:1).

«Мы сказали себе перед матчем, что битва еще не окончена, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 марта. — Несмотря на то, что счет был 4:1 в нашу пользу, мы серьезно отнеслись к матчу и не позволили сопернику создать много шансов. Это важная победа для нас, мы ее заслужили. Конечно, я счастлив, что забил.

Левандовски — великий игрок, я счастлив играть и тренироваться с ним. К тому же, он отличный парень. Поразительно, как много голов он забивает! Мы все надеемся, что он продолжит в том же духе, потому что мы хотим не только пройти как можно дальше, но и защитить титул».

В первой игре «Бавария» победила 4:1. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта.