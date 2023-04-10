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Сегодня, 13:52

Шупо-Мотинг пропустит первый матч «Баварии» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Форвард «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг пропустит первый матч команды в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба команды.

У 34-летнего форварда проблемы с коленом, он не полетит вместе с командой в Манчестер, где 11 апреля состоится первая игра противостояния.

В сезоне-2022/23 футболист провел 28 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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