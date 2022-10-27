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Шупо-Мотинг: «Бавария» в каждом розыгрыше Лиги чемпионов нацеливается на победу в турнире»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы в каждом розыгрыше Лиги чемпионов начинаем сезон, нацеливаясь на то, что в концовке, возможно, ее выиграем. Для Сержа Гнабри игра с «Барсой» получилась высшего класса. Он выжидал до последнего и затем отдал мне передачу в самый подходящий момент: я был как раз на линии атаки», — цитирует пресс-служба УЕФА Шупо-Мотинга.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035710--barcelona-vs-bayern/
Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Барселона
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