«Штутгарт» — «Викинг»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Штутгарт» и «Викинг» сыграют в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27 в среду, 9 сентября. Матч пройдет на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте (Германия) и начнется в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур.

09 сентября, 19:45. MHPArena (Штутгарт)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички. Ключевые события встречи «Штутгарт» — «Викинг» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

«Штутгарт» занял 4-е место в Бундеслиге сезона-2025/26. Таким образом, команда стала обладателем путевки в основной этап Лиги чемпионов от Германии.

Норвежский «Викинг» стал чемпионом страны в 2025 году (впервые с 1991-го). Команда вышла в общий этап Лиги чемпионов через квалификацию.

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