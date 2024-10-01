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«Штутгарт» — «Спарта»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Штутгарт» встретится со «Спартой» в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Штутгарт» сыграет со «Спартой» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 1 октября. Игра пройдет на стадионе «MHP Арена» в Штутгарте, стартовый свисток — в 19.45 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko, трансляция доступна в разделе «Спорт» по подписке.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Штутгарт» — «Спарта» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 19:45. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
Спарта П

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Штутгарт» проиграл «Реалу» (1:3), а «Спарта» победила «Зальцбург» (3:0).

В общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 команд, каждая из которых играет по восемь матчей.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Спарта (Прага)
ФК Штутгарт
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