«Штутгарт» — «ПСЖ»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Штутгарт» и «ПСЖ» встретятся в матче 8-го тура общего этапа ЛЧ
«Штутгарт» примет «ПСЖ» в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра пройдет на «MHPАрене» и начнется в 23.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Штутгарта» и «ПСЖ» также можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Обе команды набрали по 10 очков в 7 турах общего этапа Лиги чемпионов. Перед последним туром клубы находятся в зоне выхода в плей-офф.
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