6 ноября «Штутгарт» встретится с «Аталантой» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «МХП Арена» в Штутгарте (Германия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями встречи «Штутгарт» — «Аталанта» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка матчей в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В 3-м туре «Штутгарт» обыграл «Ювентус» с минимальным счетом — 1:0, «Аталанта» сыграла вничью с «Селтиком» — 0:0.

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