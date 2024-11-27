«Штурм» и «Жирона» встретятся в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Матч в Клагенфурте (Австрия) на стадионе «Вертерзе-Штадион» начнется в 20.45 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры «Штурм» — «Жирона» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент сервиса можно смотреть по платной подписке).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Штурм» — «Жирона» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В 4-м туре соперники проиграли свои матчи: «Штурм» — Боруссии (0:1), а «Жирона» — ПСВ (0:4).

В четырех матчах общего этапа австрийская команда не набрала ни одного, а у испанской — 4.