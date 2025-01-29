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«Штурм» — «РБ Лейпциг»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

Матч между «Штурмом» и «РБ Лейпцигом» пройдет в Лиге чемпионов 29 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Штурм» и «РБ Лейпциг» будут играть в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Матч пройдет на «Вертезе-Штадион» в Клагенфурте (Австрия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Штурм» — «РБ Лейпциг» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Worthersee Stadion (Клагенфурт)
Штурм
РБ Лейпциг

Игру в прямом эфире покажет онлайн кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

«Штурм» в 7-м туре проиграл «Аталанте» (0:5), а «РБ Лейпциг» — выиграл у «Спортинга» (2:1). Австрийцы в таблице общего этапа с тремя очками расположились на 33-м месте, у немцев — также три очка и 30-я строчка.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Штурм
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