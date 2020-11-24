Штиндль: «Боруссия» может добиться чего-то особенного»
22:13
Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Ларс Штиндль перед матчем Лиги чемпионов с «Шахтером» оценил перспективы команды в турнире.
«Мы прекрасно понимаем, в какой позиции оказались благодаря упорной работе, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Постараемся добиться чего-то такого, что запомнится надолго. Мотивационные речи нам не нужны. В команде витает чувство, что в ближайшие несколько недель мы можем добиться чего-то особенного. Убежден, что мы можем набрать еще очки во всех ответных матчах».
Матч «Боруссия» — «Шахтер» состоится 25 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029424--monchengladbach-vs-shakhtar-donetsk/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю