Штиндль: «Боруссия» может добиться чего-то особенного»

Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Ларс Штиндль перед матчем Лиги чемпионов с «Шахтером» оценил перспективы команды в турнире.

«Мы прекрасно понимаем, в какой позиции оказались благодаря упорной работе, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Постараемся добиться чего-то такого, что запомнится надолго. Мотивационные речи нам не нужны. В команде витает чувство, что в ближайшие несколько недель мы можем добиться чего-то особенного. Убежден, что мы можем набрать еще очки во всех ответных матчах».

Матч «Боруссия» — «Шахтер» состоится 25 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.