Шпилевский — о матче «Кайрата» с «Реалом»: «Все в Казахстане сейчас болеют, ждут этого праздника»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский, который возглавлял «Кайрат», поделился ожиданиями от матча казахстанской команды в общем этапе Лиги чемпионов против «Реала».

«Я думаю, что нахождение в групповой фазе уже уникальный момент. Тут нужно каждым матчем действительно насладиться, постараться показать себя с лучшей стороны. Получится — получится. Думаю, что никто ничего не ждет, никакого волшебства. Я думаю, что все в Казахстане сейчас болеют, ждут этого праздника. Главное — насладиться и не бояться, все, что будет, не от них зависит. Люди звонили, болельщики, журналисты. Много друзей осталось. Им пожелание — наслаждаться этим матчем», — приводит слова Шпилевского ТАСС.

Шпилевский возглавлял «Кайрат» с 2018 по 2021 год, став чемпионом Кахахстана в 2020-м.

Матч между «Реалом» и «Кайратом» в Лиге чемпионов пройдет во вторник, 30 сентября, на Центральном стадионе в Алма-Ате. Начало — в 19.45 по московскому времени.