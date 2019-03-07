13:40 | Футбол — Лига чемпионов

Шок на лице Неймара после гола Рэшфорда. Видео

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Нападающий "ПСЖ" Неймар был шокирован голом Маркуса Рэшфорда в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Англичанин на 94-й минуте реализовал пенальти, который позволил "МЮ" выйти в четвертьфинал турнира.

В камеру трансляции попало лицо футболиста после гола Рэшфорда. На лице бразильца был шок - он был сильно удивлен произошедшим.

Напомним, что после матча Неймар раскритиковал арбитров. По мнению бразильца, пенальти в концовке встречи был назначен ошибочно.

Неймар: "Это позор, на матч назначают людей, которые ничего не знают о футболе"

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