Шмидт: «Бенфика» вышла на поле не для того, чтобы просто защищать победный для результат»

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал победу над «Брюгге» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень горжусь командой. Ситуация благоволила нам после первого матча в Бельгии, но мы с уважением отнеслись к этой игре. Это был матч Лиги чемпионов, а здесь слабых соперников нет. Сегодня мы показали, что являемся превосходной командой. Мы вышли на поле не для того, чтобы просто защищать победный для нас результат. Мы заслужили этот четвертьфинал», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмидта.

Первый матч завершился победой лиссабонской команды со счетом 2:0, поэтому «Бенфика» вышла в четвертьфинал.