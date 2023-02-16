Шмидт: «Противостояние с «Брюгге» закончено только наполовину»

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал победу над «Брюгге» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Победа в первом матче на выезде — хорошее начало. Сегодня мы показали, что верим в себя. Но противостояние закончено только наполовину. В первом тайме у нас не все получалось. «Брюгге» активно давил и создал несколько моментов на «втором этаже». Нам пришлось отбиваться, но даже в этих моментах мы показали свой класс. К концу первого тайма мы уже контролировали ход матча и стали активнее идти вперед, создавать моменты. Второй тайм тоже удался. Мы забили пенальти, а потом и второй мяч, который стал очень важным», — приводит официальный сайт УЕФА слова Шмидта.

Ответная игра состоится в Португалии 7 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.