Шмидт — о ничьей с «ПСЖ»: «Думаю, что это был справедливый результат»

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт прокомментировал ничью с «ПСЖ» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Конечно, я горжусь этим. Судя по тому, как игроки выступают в этих сложных матчах, мы никогда не сдавались, мы всегда верили в себя. Когда ты не можешь победить, ты должен взять хотя бы очко. Я сказал это после первой игры и повторяю сейчас. Я думаю, что это был справедливый результат. Два таких матча против «ПСЖ» многое говорят об уровне и отношении игроков», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмидта.

После четырех туров у «ПСЖ» и «Бенфики» по 8 очков. Они занимают 1-е и 2-е места в группе H соответственно.