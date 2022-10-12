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12 октября, 03:02

Шмидт — о ничьей с «ПСЖ»: «Думаю, что это был справедливый результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт прокомментировал ничью с «ПСЖ» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Конечно, я горжусь этим. Судя по тому, как игроки выступают в этих сложных матчах, мы никогда не сдавались, мы всегда верили в себя. Когда ты не можешь победить, ты должен взять хотя бы очко. Я сказал это после первой игры и повторяю сейчас. Я думаю, что это был справедливый результат. Два таких матча против «ПСЖ» многое говорят об уровне и отношении игроков», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмидта.

После четырех туров у «ПСЖ» и «Бенфики» по 8 очков. Они занимают 1-е и 2-е места в группе H соответственно.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035704--paris-vs-benfica/
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Роджер Шмидт
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