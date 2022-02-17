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Сегодня, 03:43

Шкриньяр доволен «Интером», несмотря на поражение от «Ливерпуля»

Шкриньяр прокомментировал поражение от «Ливерпуля»
Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр надеется, что его команда сможет отыграться в Англии. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов нерадзурри проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:2.

«В Лиге чемпионов решающую роль часто играют мелочи. Мы создали иного моментов, но не забили. Доминировали в некоторых аспектах игры, но в итоге остались ни с чем. Если не забиваешь, то такие команды сразу же тебя наказывают.

Я все равно доволен нашей командой, потому что мы показали, что можем играть на одном уровне с такой командой, как «Ливерпуль». Поедем в Ливерпуль и постараемся изменить ход противостояния, даже если это будет очень трудно. Нам нужно забить. Мы должны забить мяч и стараться", — цитирует пресс-служба УЕФА Шкриньяра.

Ответный матч состоится в Англии 8 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:2
Ливерпуль
Голы
Роберту Фирмину, 75 (0:1), Салах, 83 (0:2)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Раноккиа, 87 ) де Врей (Дармиан, 87 ) Шкриньяр Бастони (Димарко, 90+1 ) Хакан Чалханоглу Видаль (Гальярдини, 87 ) Брозович Джеко Мартинес (Санчес, 70 ) Перишич
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью (Кейта, 59) Тиагу Алькантара (Милнер, 86) Мане (Хендерсон, 59) Салах Диогу Жота (Роберту Фирмину, 46) Эллиотт (Диас, 59)
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033898--inter-vs-liverpool/
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