Шкриньяр доволен «Интером», несмотря на поражение от «Ливерпуля»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр надеется, что его команда сможет отыграться в Англии. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов нерадзурри проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:2.

«В Лиге чемпионов решающую роль часто играют мелочи. Мы создали иного моментов, но не забили. Доминировали в некоторых аспектах игры, но в итоге остались ни с чем. Если не забиваешь, то такие команды сразу же тебя наказывают.

Я все равно доволен нашей командой, потому что мы показали, что можем играть на одном уровне с такой командой, как «Ливерпуль». Поедем в Ливерпуль и постараемся изменить ход противостояния, даже если это будет очень трудно. Нам нужно забить. Мы должны забить мяч и стараться", — цитирует пресс-служба УЕФА Шкриньяра.

Ответный матч состоится в Англии 8 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.