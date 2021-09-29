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Шкриньяр огорчен ничьей с «Шахтером»

05:12
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр после ничьей с «Шахтером» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов признал, что было непросто.

«Хотели взять три очка. Были близки к победе. Результат немного огорчает. Было непросто, но я рад, что мы оборонялись как команда», — цитирует пресс-служба УЕФА Шкриньяра.

Миланская и донецкая команды набрали по одному очку после двух туров и занимают 3-е и 4-е места в группе соответственно.

Шахтер Д — Интер

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032686--shakhtar-donetsk-vs-internazionale/

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Евгений Козинов все материалы автора

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