Шкриньяр огорчен ничьей с «Шахтером»
05:12
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр после ничьей с «Шахтером» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов признал, что было непросто.
«Хотели взять три очка. Были близки к победе. Результат немного огорчает. Было непросто, но я рад, что мы оборонялись как команда», — цитирует пресс-служба УЕФА Шкриньяра.
Миланская и донецкая команды набрали по одному очку после двух туров и занимают 3-е и 4-е места в группе соответственно.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032686--shakhtar-donetsk-vs-internazionale/
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