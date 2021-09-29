Шкриньяр огорчен ничьей с «Шахтером»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр после ничьей с «Шахтером» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов признал, что было непросто.

«Хотели взять три очка. Были близки к победе. Результат немного огорчает. Было непросто, но я рад, что мы оборонялись как команда», — цитирует пресс-служба УЕФА Шкриньяра.

Миланская и донецкая команды набрали по одному очку после двух туров и занимают 3-е и 4-е места в группе соответственно.