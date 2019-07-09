"Шкендия" обыграла "Нымме Калью", ХИК разгромил "ХБ Торсхавн"

"Шкендия" с минимальным счетом обыграла "Нымме Калью" в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов (1:0). Единственный гол забил нападающий Агим Ибраими. Ответный матч пройдет 16 июля.
В другом матче ХИК разгромил "ХБ Торсхавн". Дублем отметился нападающий Ласси Лаппалайнен. Ответный матч 16 июля.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
"Нымме Калью" (Эстония) - "Шкендия" (Македония) - 0:1 (0:0)
Гол: Ибраими, 81 - с пенальти.
Судья: Робертсон (Шотландия).
9 июля. Таллин. Стадион "Kadriorg".
ХИК (Финляндия) - "ХБ Торсхавн" (Фарерские Острова) - 3:0 (2:0)
Голы: Лаппалайнен, 21 (1:0). О`Шонесси, 42 (2:0). Лаппалайнен, 66 (3:0).
Предупреждение: Обилор, 14.
Удаление: Обилор (ХИК), 31.
Судья: Круашвили (Грузия).
9 июля. Хельсинки. Стадион Сонера.
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