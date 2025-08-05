«Шкендия» и «Карабах» встретятся в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 5 августа. Игра будет проходить на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Македония), стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Шкендия» — «Карабах» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.

05 августа, 21:00. Gradski Stadion (Тетово)

Ответная встреча команд состоится через неделю, 12 августа.

На пути к 3-му отборочному раунду «Шкендия» победила «ТНС» со счетом 2:1 по сумме двух матчей и ФКСБ (3:1), а «Карабах» обыграл «Шелбурн» (4:0). Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов, где встретится с «Лудогорцем» или «Ференцварошем».