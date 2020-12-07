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Широков заявил, что не ждет ничего хорошего от российских команд в Лиге чемпионов

13:48
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Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящих матчей российских команд в еврокубках.

— Ничего хорошего не ожидаю. Могу только «Краснодар» поздравить с выходом в евровесну. Матчи смотреть буду, но от наших команд уже давно ничего не жду.

(Владимир Пушкарев)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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