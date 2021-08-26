Широков: «Занять третье место в группе ЛЧ — неплохой результат для «Зенита»
20:21
Бывший игрок «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» оценил шансы питерцев на успех в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Зенит» сыграет в группе Н с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».
«Надеюсь, «Зенит» выйдет хотя бы в евровесну. Занять третье место в группе Лиги чемпионов — совершенно неплохой результат для команды. Я считаю, что можно выйти в плей-офф даже из четвертой корзины, тут уже вопрос мотивации игроков», — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
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