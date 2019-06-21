Широков считает, что у Санкт-Петербурга отличные шансы принять финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков - о шансах Санкт-Петербурга принять финал Лиги чемпионов.

— В Санкт-Петербурге уже проходили матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, далее будет Евро-2020, но город претендует еще и на финал Лиги чемпионов. Каковы шансы принять решающую игру самого престижного клубного турнира континента?

— Считаю, что у Санкт-Петербурга отличные шансы, - цитируют Широкова "Известия". - Учитывая то, как здорово мы умеем организовывать спортивные мероприятия, думаю, высока вероятность, что УЕФА доверит провести решающий матч России. У Питера единственный конкурент — немецкая "Альянц Арена", но там уже проходил финал Лиги чемпионов в 2012 году. Помимо этого, Мюнхен будет задействован в проведении чемпионатов Европы 2020 и 2024 годов. Так что позитивно оцениваю наши шансы.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр