Широков считает, что российские клубы не конкурентоспособны в еврокубках

Бывший капитан сборной России Роман Широков оценил выступление российских команд в еврокубках. Он считает, что в России нет клубов, которые могут бороться за победу в европейских турнирах.

— Мы не конкурентоспособны, чтобы выигрывать Еврокубки. Это для кого-то открытие? Мы уже 10 лет неконкурентоспособны. Если мы выиграли в середине 10-х годов два Еврокубка, это не значит, что мы конкурентоспособны стали. И до этого и после мы ничего не выигрывали. Вылет из еврокубков? Это никакая не закономерность, первый год только за 18 лет. Если бы это было из года в год, но этого нет. Да, может быть игра не всех клубов радует, но никакой тенденции в этом я пока не вижу.

В нынешнем сезоне ни один из российских клубов не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.