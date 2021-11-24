Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал ничью сине-бело-голубых с «Мальме» (1:1) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Питерцы выходили играть на результат, поэтому и футбол такой. Удручает то, что мы играем с такими, как «Мальме», именно так. Результат нужен, но у «Зенита» есть все возможности, чтобы играть намного сильнее. Не думаю, что у нас «Мальме» претендовал на что-то серьезное, если уж серьезно говорить.

Второй пенальти на Дзюбе — цирк приличный. Какой это пенальти?! Но, повторюсь, я понимаю почему «Зенит» так играл. Они нацелены были на результат, чтобы обезопасить себя от невыхода в евровесну. Понятное дело, что в предыдущих матчах сами отдали путевку «Ювентусу». А сейчас делали все, чтобы выйти в Лигу Европы. К сожалению, это нормальная практика для нас. Наши команды редко хорошо играли на выезде. Даже в мое время мы редко феерию показывали в гостях. Если бы чуть-чуть быстрее катали мяч, разорвали. Удручает еще то, что «Зенит» не перестроился по ходу матча и не начал играть более агрессивно с самого начала матча. «Мальме» то ничего не мог сделать. Когда они забили, там просто игроки обыграли семерых стоя. Так бывает, но больше ничего у «Мальме» не было. А у «Зенита» в нападении абсолютно беззубо. Так нельзя", — приводит «Чемпионат» слова Широкова.

Благодаря ничьей с «Мальме» «Зенит» гарантировал себе третье место в группе H Лиги чемпионов и обеспечил выход в плей-офф Лиги Европы.