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Широков: «Пенальти на Дзюбе в матче с «Мальме» — это цирк»

Широков назвал цирком пенальти в ворота «Мальме» за фол на Дзюбе
12:26
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал ничью сине-бело-голубых с «Мальме» (1:1) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Питерцы выходили играть на результат, поэтому и футбол такой. Удручает то, что мы играем с такими, как «Мальме», именно так. Результат нужен, но у «Зенита» есть все возможности, чтобы играть намного сильнее. Не думаю, что у нас «Мальме» претендовал на что-то серьезное, если уж серьезно говорить.

Второй пенальти на Дзюбе — цирк приличный. Какой это пенальти?! Но, повторюсь, я понимаю почему «Зенит» так играл. Они нацелены были на результат, чтобы обезопасить себя от невыхода в евровесну. Понятное дело, что в предыдущих матчах сами отдали путевку «Ювентусу». А сейчас делали все, чтобы выйти в Лигу Европы. К сожалению, это нормальная практика для нас. Наши команды редко хорошо играли на выезде. Даже в мое время мы редко феерию показывали в гостях. Если бы чуть-чуть быстрее катали мяч, разорвали. Удручает еще то, что «Зенит» не перестроился по ходу матча и не начал играть более агрессивно с самого начала матча. «Мальме» то ничего не мог сделать. Когда они забили, там просто игроки обыграли семерых стоя. Так бывает, но больше ничего у «Мальме» не было. А у «Зенита» в нападении абсолютно беззубо. Так нельзя", — приводит «Чемпионат» слова Широкова.

Благодаря ничьей с «Мальме» «Зенит» гарантировал себе третье место в группе H Лиги чемпионов и обеспечил выход в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
1:1
Зенит
Голы
Рикс, 28 (1:0), Ракицкий, 90+2 (1:1)
Нереализованный пенальти
Дзюба 52
Мальме
Далин Ахмедходжич Брорссон Мойсандер Ларссон Левицки Инносент Рикс Пенья (Ракип, 78 ) Чолак Бирманчевич (Ольссон, 69 )
Зенит
Кержаков Чистяков Ловрен (Ерохин, 46) Ракицкий Дуглас Сантос Караваев Барриос Вендел Клаудиньо (Мостовой, 46) Малком (Круговой, 90+3) Дзюба
Предупреждения
Далин 50, Ахмедходжич 56, Мойсандер 74, Рикс 90, Ларссон 90  -  Клаудиньо 36, Вендел 55, Чистяков 62
Судьи
Андрис Трейманис Харалдс Гудерманис Алексей Спасенников
ВАР
Пиньейру Делажо

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4522991-shirokov-penalti-na-dzyube-cirk-kakoj-eto-odinnadcatimetrovyj.html

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры


  • Виктор Кнокин

    Для сомневающихся в пенальти посмотрите за что получил первую желтую Чистяков

    24.11.2021

  • shur

    Какой хороший судья!

    24.11.2021

  • fell II

    полностью согласен....Рукаку нарисовал пендаль , в духе европейских ценностей ...слегка тиранули по уху , а он упал , как будто в него из РПГ попали...

    24.11.2021