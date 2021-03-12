Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал обновление рейтинга УЕФА. Голландия подвинула Россию на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

«А до этого разве не было видно падение нашего футбола? Или надо было по коэффициенту УЕФА судить? С 2013 года известного более-менее соображающие люди об этом говорят, а сейчас просто, как вы правильно сказали, документально заверили факт, — заявил Широков «СЭ». — Падение на десятое место было бы вообще позором, не должны этого допустить. Но спад и дальше будет»

Причина кризиса российского футбола, по мнению Широкова, в развитии детско-юношеского футбола, о котором никто не заботится. Также Широков считает, что отмена лимита не поможет поднять уровень футбола.

«Ну отмените вы лимит, дальше что? Единственный плюс — скорее всего упадут зарплаты, не будет немыслимых трансферов. Общий уровень скорее всего не поднимется. Приедут игроки из Скандинавии, такие же, как наши. А наши, если их развивать, были бы еще лучше», — добавил Широков.

Победа «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы принесла в четверг Голландии два зачетных очка и 0,4 балла. Таким образом, ее коэффициент в этом сезоне составил 8,400 балла, а по сумме последних пяти сезонов — 38,400. У России — 38,382 балла. Голландцы отодвинули нас с седьмой на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. В перспективе возможно падение в рейтинге до 10 места в сезоне-2021/22.

(Константин Колмаков)