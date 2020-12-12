Широков назвал «эпик фэйлом» выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России поделился мнением о неудачных выступлениях команды из Санкт-Петербурга и других российских команд в еврокубках.

— Причины неудач в том, что мы недостаточно хорошо играем в футбол, — приводит «РБ-Спорт» слова Широкова. — И с каждым годом играем все хуже. Тренеры с прошлого года не поменялись, а результат хуже, — значит, причины нужно искать в тренерских кадрах. В игроках. Да много в чем.

— Азмун, объясняя позорное выступление в Лиге чемпионов, сказал — недонастроились.

— Это эпик фэйл, я чувствую. Как можно на Лигу чемпионов недонастроиться? Видимо, три подряд выиграли. Он, видимо, чуть перепутал и думал, что про чемпионат России спрашивают. Где можно после двух подряд побед недонастроиться и все равно идти в лидерах. В Лиге чемпионов, где ты хочешь себя продать, а он же хотел уйти, так трудно.

«Краснодар» — единственная российская команда, которая смогла пробиться в плей-офф еврокубков. «Быки» заняли третье место в своей группе Лиги чемпионов и попали в 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит» и «Локомотив» не смогли преодолеть групповую стадию ЛЧ, ЦСКА не смог пройти в плей-офф Лиги Европы. Все три команды заняли последнее, четвертое место в своих группах.