Широков назвал «эпик фэйлом» выступление «Зенита» в Лиге чемпионов
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России поделился мнением о неудачных выступлениях команды из Санкт-Петербурга и других российских команд в еврокубках.
— Причины неудач в том, что мы недостаточно хорошо играем в футбол, — приводит «РБ-Спорт» слова Широкова. — И с каждым годом играем все хуже. Тренеры с прошлого года не поменялись, а результат хуже, — значит, причины нужно искать в тренерских кадрах. В игроках. Да много в чем.
— Азмун, объясняя позорное выступление в Лиге чемпионов, сказал — недонастроились.
— Это эпик фэйл, я чувствую. Как можно на Лигу чемпионов недонастроиться? Видимо, три подряд выиграли. Он, видимо, чуть перепутал и думал, что про чемпионат России спрашивают. Где можно после двух подряд побед недонастроиться и все равно идти в лидерах. В Лиге чемпионов, где ты хочешь себя продать, а он же хотел уйти, так трудно.
«Краснодар» — единственная российская команда, которая смогла пробиться в плей-офф еврокубков. «Быки» заняли третье место в своей группе Лиги чемпионов и попали в 1/16 финала Лиги Европы.
«Зенит» и «Локомотив» не смогли преодолеть групповую стадию ЛЧ, ЦСКА не смог пройти в плей-офф Лиги Европы. Все три команды заняли последнее, четвертое место в своих группах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-dva-luchshih-igroka-chempionata-vlashich-i-despotovich-a-despot-sejchas-ne-huzhe-dzyuby/
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