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Шикарный гол Манджукича и дубль Роналду: годовщина финала ЛЧ «Ювентус» — «Реал»

10:46
Гол Марио Манджукича. Фото DNA India.
Гол Марио Манджукича. Фото DNA India.
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Три года назад «Реал» обыграл «Ювентус» (4:1) в финале Лиги чемпионов. Игра проходила на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс).

В составе «Юве» шикарным ударом в падении через себя забил Марио Манджукич. Однако итальянскому клубу это не помогло. Дубль в составе «Реала» сделал Криштиану Роналду. Также отличились Каземиру и Марко Асенсио.

«Реал» выиграл трофей в 12-й раз. Мадридский клуб стал первым, кому удалось выиграть Лигу чемпионов дважды подряд.

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