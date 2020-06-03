Три года назад «Реал» обыграл «Ювентус» (4:1) в финале Лиги чемпионов. Игра проходила на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс).

В составе «Юве» шикарным ударом в падении через себя забил Марио Манджукич. Однако итальянскому клубу это не помогло. Дубль в составе «Реала» сделал Криштиану Роналду. Также отличились Каземиру и Марко Асенсио.

«Реал» выиграл трофей в 12-й раз. Мадридский клуб стал первым, кому удалось выиграть Лигу чемпионов дважды подряд.