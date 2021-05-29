Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
Главный тренер сборной Украины и бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.
За победу в турнире лондонский клуб сразится с «Манчестер Сити», за который выступает капитан сборной Украины Александр Зинченко.
«И за Зинченко, и за «Челси». Трудный выбор. «Челси» — близкий клуб для меня, он до сих пор в моем сердце. Поэтому все-таки буду болеть за «Челси», — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.
Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится сегодня, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029498--man-city-vs-chelsea/
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