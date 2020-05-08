Шевченко не может забыть серию пенальти в финале Лиги чемпионов 2005 года

Экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко признался, что до сих пор не может забыть незабитые пенальти в финале Лиги чемпионов 2005 года с «Ливерпулем».

— Пару месяцев назад УЕФА выложил сейвы Дудека. До сих пор не могу смотреть их, отворачиваюсь, выбрасываю телефон. Не могу, — сказал Шевченко в прямом эфире Instagram. — Случаются тяжtлые времена, но, если в тебе есть сила, ты поднимаешься, потому мы и живы. Через 2 года «Милан» выиграл Лигу чемпионов, но уже без меня.