Шесть игроков "Ливерпуля" - в символической сборной Лиги чемпионов-2018/19

Официальный Твиттер Лиги чемпионов опубликовал символическую сборную турнира в сезоне-2018/19. В нее вошли шесть игроков "Ливерпуля". Мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, победив в финале "Тоттенхэм" (2:0).

Команда сезона выглядит так:

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Тер Штеген ("Барселона");

Защитники: ван Дейк ("Ливерпуль"), де Лигт ("Аякс"), Фертонген ("Тоттенхэм"), Александр-Арнолд ("Ливерпуль"), Робертсон ("Ливерпуль");

Полузащитники: Сиссоко ("Тоттенхэм"), Зиех ("Аякс"), Де Брейне ("Манчестер Сити"), де Йонг ("Аякс"), Ндомбеле ("Лион"), Вайналдум ("Ливерпуль");

Нападающие: Нерес ("Аякс"), Стерлинг ("Манчестер Сити"), Месси ("Барселона"), Тадич ("Аякс"), Мане ("Ливерпуль"), Роналду ("Ювентус"), Моура ("Тоттенхэм").

🌠 Символическая сборная #ЛигаЧемпионов сезона 2018/19 🌠



Технические наблюдатели выбрали 20 блестящих игроков🙌 pic.twitter.com/84SuTb72Yv — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 июня 2019 г.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр