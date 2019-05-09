Шесть игроков "Ливерпуля" - в команде недели Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал команду недели Лиги чемпионов, созданную на основании фэнтази-очков, набранных футболистами. В нее вошли шесть футболистов "Ливерпуля". "Красные" разгромили "Барселону" в ответном полуфинале Лиги чемпионов (4:0) и вышли в финал.
Главным героем недели (17 очков) стал футболист "Тоттенхэма" Лукас Моура. Он отметился хет-триком в ворота "Аякса", принес лондонцам победу (3:2) и вывел их в финал. Решающий третий мяч "Тоттенхэм" провел на 96-й минуте.
Полностью команда недели выглядит следующим образом: Алиссон ("Ливерпуль") - Александр-Арнолд ("Ливерпуль") - ван Дейк ("Ливерпуль"), де Лигт ("Аякс") - Вайналдум ("Ливерпуль"), Хендерсон ("Ливерпуль") - Лукас Моура ("Тоттенхэм"), Деле Алли ("Тоттенхэм") - Зиех ("Аякс") - Ориги ("Ливерпуль"), Тадич ("Аякс").
Introducing the #UCLfantasy Team of the Week 💪– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 9 мая 2019 г.
How many of you captained @LucasMoura7?! 🤔
*Based on top point scorers#UCL | @PlayStationEU pic.twitter.com/zZY0K8vBcB
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