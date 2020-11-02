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Шесть игроков и тренер киевского «Динамо» заразились коронавирусом

03:37
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Киевское «Динамо» объявило о новых случаях заражения коронавируса в клубе.

Как сообщает официальный сайт киевлян, тестирование показало положительный результат у шести футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды. Указано, что все динамовцы, у которых выявлен коронавирус, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее положительный тест на COVID-19 сдали вратари киевлян Георгий Бущан и Денис Бойко, а также защитник Виталий Миколенко. 4 ноября «Динамо» сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов. 8 ноября команде предстоит игра с «Шахтером» в чемпионате Украины.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/u_ryada_igrokov_i_sotrudnikov_fk_dinamo_polozhitelnye_testy_na_covid19/

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