Шесть игроков и тренер киевского «Динамо» заразились коронавирусом

Киевское «Динамо» объявило о новых случаях заражения коронавируса в клубе.

Как сообщает официальный сайт киевлян, тестирование показало положительный результат у шести футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды. Указано, что все динамовцы, у которых выявлен коронавирус, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее положительный тест на COVID-19 сдали вратари киевлян Георгий Бущан и Денис Бойко, а также защитник Виталий Миколенко. 4 ноября «Динамо» сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов. 8 ноября команде предстоит игра с «Шахтером» в чемпионате Украины.