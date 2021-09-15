«Шериф» — «Шахтер»: все голы сенсационного матча
22:05
Молдавский «Шериф» добился победы над «Шахтером» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Хозяева впервые играют в основной стадии турнира.
«Шериф», которым руководит украинский тренер Юрий Вернидуб, победил со счетом 2:0.
16-я минута: гол Траоре
62-я минута: гол Янсане
Читайте также
Экс-игроки «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» разорвали «Шахтер»! «Шериф» начал Лигу чемпионов с победы
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
6
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю