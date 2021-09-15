Исторический гол просто обязан быть красивым ?



Так решил Адама Траоре и в одно касание вколотил первый мяч молдавского клуба в ЛЧ ?



«Шериф» всё еще побеждает «Шахтер» — 1:0 ? pic.twitter.com/2KNgBOzOU8