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«Шериф» — «Шахтер»: все голы сенсационного матча

22:05
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Молдавский «Шериф» добился победы над «Шахтером» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Хозяева впервые играют в основной стадии турнира.

«Шериф», которым руководит украинский тренер Юрий Вернидуб, победил со счетом 2:0.

16-я минута: гол Траоре

62-я минута: гол Янсане

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры