«Шериф» обыграл «Шахтер» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов

В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Шериф» победил «Шахтер». Молдавский клуб дебютировал в ЛЧ (без учета отборочного турнира).

На 16-й минуте чемпионов Молдавии вывел вперед Адама Траоре. Второй мяч на 62-й минуте провел Момо Янсане. Хозяева на этот матч выставили стартовый состав, полностью состоящий из легионеров. У «Шахтера» в старте были два украинца — вратарь Андрей Пятов и защитник Николай Матвиенко.

«Шериф» набрал три очка и возглавил таблицу группы D. У «Шахтера» ноль очков. Второй матч первого тура в этой группе между «Интером» и «Реалом» начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов

Группа D

1-й тур

«Шериф» (Молдавия) — «Шахтер» (Украина) — 2:0 (1:0)

Голы: А.Траоре, 16 (1:0). Янсане, 62 (2:0).

«Шериф»: Атанасиадис, Кристиану, Дуланто, Арболеда, Костанца, Коловос (Янсане, 55), Тилль, Аддо (Раделич, 85), Яхшибоев (Бруну, 67), А.Траоре, Кастаньеда (Николов, 86).

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Марлон, Матвиенко, Додо, Майкон, Маркос Антониу (Патрик, 66), Фернанду (Мудрик, 65), Л.Траоре, Тете (Марлос, 46), Педринью.

Предупреждение: Дуланто, 42.

Судья: Айтекин (Германия).

15 сентября. Тирасполь. Стадион «Шериф».