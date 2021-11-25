«Реал» обыграл «Шериф» и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

«Реал» на выезде выиграл у «Шерифа» (3:0) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.

Голы забивали Давид Алаба, Тони Кроос и Карим Бензема. «Реал» набрал 12 очков и вышел на первое место в группе D, обеспечив выход в плей-офф.

На втором месте «Интер» — 10 очков. Команда также вышла в 1/8 финала. «Шериф» имеет шесть очков. Молдавский клуб сыграет в Лиге Европы, заняв третье место.

У «Шахтера» одно очко и последнее место, команда покидает еврокубки.