«Реал» обыграл «Шериф» и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов
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«Реал» на выезде выиграл у «Шерифа» (3:0) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.
Голы забивали Давид Алаба, Тони Кроос и Карим Бензема. «Реал» набрал 12 очков и вышел на первое место в группе D, обеспечив выход в плей-офф.
На втором месте «Интер» — 10 очков. Команда также вышла в 1/8 финала. «Шериф» имеет шесть очков. Молдавский клуб сыграет в Лиге Европы, заняв третье место.
У «Шахтера» одно очко и последнее место, команда покидает еврокубки.
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