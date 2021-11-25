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«Реал» обыграл «Шериф» и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

00:53
«Шериф» - «Реал» - 0:3. Фото Reuters
«Шериф» - «Реал» - 0:3. Фото Reuters
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«Реал» на выезде выиграл у «Шерифа» (3:0) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.

Голы забивали Давид Алаба, Тони Кроос и Карим Бензема. «Реал» набрал 12 очков и вышел на первое место в группе D, обеспечив выход в плей-офф.

На втором месте «Интер» — 10 очков. Команда также вышла в 1/8 финала. «Шериф» имеет шесть очков. Молдавский клуб сыграет в Лиге Европы, заняв третье место.

У «Шахтера» одно очко и последнее место, команда покидает еврокубки.

Лига чемпионов. Группа D
24 нояб, 23:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
0:3
Реал
Голы
Алаба, 30 (0:1), Кроос, 45 (0:2), Бензема, 55 (0:3)
Шериф
Атанасиадис Кристиану Дуланто Арболеда Костанца Аддо Тилль Бруну (Жюльен, 59 ) Коловос (Николов, 60 ) Траоре (Кожокару, 81 ) Кастаньеда (Янсане, 60 )
Реал
Куртуа Менди (Марселу, 61) Алаба (Начо, 65) Эдер Милитау Карвахаль (Васкес, 65) Модрич Каземиру (Бланко, 85) Кроос Винисиус Жуниор Бензема Родригу (Асенсио, 85)
Предупреждения
Костанца 29  -  Менди 4
Судьи
Марчиняк

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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