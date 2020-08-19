«Шериф» и «Лудогорец» под руководством экс-тренера «Анжи» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

Молдавский «Шериф» выиграл у «Фолы» из Люксембурга в первом отборочном раунде Лиги чемпионов — 2:0. В другой игре «Лудогорец» одолел «Будучность» — 3:1. Команду из Болгарии возглавляет бывший главный тренер «Анжи» и сборной Чехии Павел Врба.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

«Конна'с Куэй» (Уэльс) — «Сараево» (Босния и Герцеговина) — 0:2 (0:1)

Голы: Татар, 16 (0:1). Татар, 65 (0:2).

«Шериф» (Молдавия) — «Фола» (Люксембург) — 2:0 (1:0)

Голы: Абан, 36 (1:0). Лукич, 80 (2:0).

«Будучность» (Черногория) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:3 (1:2)

Голы: Марин, 12 (0:1). Чибота, 25 (0:2). Чукович, 31 (1:2). Каули, 90+3 (1:3).