«Шериф» и «Лудогорец» под руководством экс-тренера «Анжи» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
Молдавский «Шериф» выиграл у «Фолы» из Люксембурга в первом отборочном раунде Лиги чемпионов — 2:0. В другой игре «Лудогорец» одолел «Будучность» — 3:1. Команду из Болгарии возглавляет бывший главный тренер «Анжи» и сборной Чехии Павел Врба.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
«Конна'с Куэй» (Уэльс) — «Сараево» (Босния и Герцеговина) — 0:2 (0:1)
Голы: Татар, 16 (0:1). Татар, 65 (0:2).
«Шериф» (Молдавия) — «Фола» (Люксембург) — 2:0 (1:0)
Голы: Абан, 36 (1:0). Лукич, 80 (2:0).
«Будучность» (Черногория) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:3 (1:2)
Голы: Марин, 12 (0:1). Чибота, 25 (0:2). Чукович, 31 (1:2). Каули, 90+3 (1:3).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/qualify/-1/