«Шериф» — это пранк, который вышел из-под контроля". Болельщики отреагировали на гол молдавского клуба «Реалу»
После первого тайма «Шериф» на выезде выигрывает у «Реала» со счетом 1:0 в матче Лиги чемпионов. Болельщики отреагировали на это событие в соцсетях.
Единственный на данный момент гол забил Джасур Яхшибоев.
Навес Криштиану, удар Яхшибоева — так забивает «Шериф» в Мадриде ?— Матч ТВ (@MatchTV) September 28, 2021
Дебютный гол узбекского футболиста в ЛЧ ?? pic.twitter.com/fwNrIhshRe
Пашке Железов: «Что значит тренерская работа и наигранные моменты в тренировочном процессе, посмотрите на «Шериф» и фланг с Кристиано, который просто идеально вещает в штрафную и сколько раз это было результативно в этой ЛЧ».
Что значит тренерская работа и наигранные моменты в тренировочном процессе , посмотрите на Шериф и фланг с Кристиано , который просто идеально вещает в штрафную и сколько раз это было результативно в этой ЛЧ...— Пашк? Железов (@pavloukr) September 28, 2021
Витя Зэ: «С детства за «Шериф». Приднестровские, вперед».
С детства за Шериф— Витя Зэ (@Vitya_Ze) September 28, 2021
Приднестровские вперёд
СВЕТОЧ: «Шериф — это пранк, который вышел из-под контроля».
Шериф это пранк, который вышел из-под контроля— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) September 28, 2021
Евгений Кафельников: «Шериф» (и три эмодзи facepalm — Прим. «СЭ»).
Шериф???— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 28, 2021
Dime: «Да что этот «Шериф» вообще себе позволяет?»
ДА ЧТО ЭТОТ ШЕРИФ ВООБЩЕ СЕБЕ ПОЗВОЛЯЕТ?— Dime (@L_Dime) September 28, 2021
ВГИК: «Шериф» учился у лучших" (фото табло после матча «Реал» — ЦСКА — 0:3 — Прим. «СЭ»)
Шериф учился у лучших pic.twitter.com/35242dqKBI— ВГИК (@vgikofficial) September 28, 2021
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