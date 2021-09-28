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«Шериф» — это пранк, который вышел из-под контроля". Болельщики отреагировали на гол молдавского клуба «Реалу»

22:55
Джасур Яхшибоев. Фото Twitter
Джасур Яхшибоев. Фото Twitter
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После первого тайма «Шериф» на выезде выигрывает у «Реала» со счетом 1:0 в матче Лиги чемпионов. Болельщики отреагировали на это событие в соцсетях.

Единственный на данный момент гол забил Джасур Яхшибоев.

Пашке Железов: «Что значит тренерская работа и наигранные моменты в тренировочном процессе, посмотрите на «Шериф» и фланг с Кристиано, который просто идеально вещает в штрафную и сколько раз это было результативно в этой ЛЧ».

Витя Зэ: «С детства за «Шериф». Приднестровские, вперед».

СВЕТОЧ: «Шериф — это пранк, который вышел из-под контроля».

Евгений Кафельников: «Шериф» (и три эмодзи facepalm — Прим. «СЭ»).

Dime: «Да что этот «Шериф» вообще себе позволяет?»

ВГИК: «Шериф» учился у лучших" (фото табло после матча «Реал» — ЦСКА — 0:3 — Прим. «СЭ»)

Реал — Шериф

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Евгений Петров все материалы автора

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