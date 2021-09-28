После первого тайма «Шериф» на выезде выигрывает у «Реала» со счетом 1:0 в матче Лиги чемпионов. Болельщики отреагировали на это событие в соцсетях.

Единственный на данный момент гол забил Джасур Яхшибоев.

Навес Криштиану, удар Яхшибоева — так забивает «Шериф» в Мадриде ?



Дебютный гол узбекского футболиста в ЛЧ ?? pic.twitter.com/fwNrIhshRe — Матч ТВ (@MatchTV) September 28, 2021

Пашке Железов: «Что значит тренерская работа и наигранные моменты в тренировочном процессе, посмотрите на «Шериф» и фланг с Кристиано, который просто идеально вещает в штрафную и сколько раз это было результативно в этой ЛЧ».

Что значит тренерская работа и наигранные моменты в тренировочном процессе , посмотрите на Шериф и фланг с Кристиано , который просто идеально вещает в штрафную и сколько раз это было результативно в этой ЛЧ... — Пашк? Железов (@pavloukr) September 28, 2021

Витя Зэ: «С детства за «Шериф». Приднестровские, вперед».

С детства за Шериф



Приднестровские вперёд — Витя Зэ (@Vitya_Ze) September 28, 2021

СВЕТОЧ: «Шериф — это пранк, который вышел из-под контроля».

Шериф это пранк, который вышел из-под контроля — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) September 28, 2021

Евгений Кафельников: «Шериф» (и три эмодзи facepalm — Прим. «СЭ»).

Шериф??? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 28, 2021

Dime: «Да что этот «Шериф» вообще себе позволяет?»

ДА ЧТО ЭТОТ ШЕРИФ ВООБЩЕ СЕБЕ ПОЗВОЛЯЕТ? — Dime (@L_Dime) September 28, 2021

ВГИК: «Шериф» учился у лучших" (фото табло после матча «Реал» — ЦСКА — 0:3 — Прим. «СЭ»)