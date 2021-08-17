«Шериф» разгромил загребское «Динамо» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
17 августа 2021, 23:53
«Шериф» разгромил загребское «Динамо» в первом матче 4-го отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча, которая проходила в Молдавии, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Дубль оформил нападающий Адама Траоре, еще один мяч на счету форварда Димитриоса Коловоса.
Ответная встреча пройдет 25 августа в Хорватии.
Лига чемпионов
4-й отборочный раунд
«Шериф» (Молдавия) — «Динамо З» (Хорватия) — 3:0 (1:0)
17 августа. Тирасполь. Стадион «Шериф».
«Зальцбург» (Австрия) — «Брённбю» (Дания) — 2:1 (0:1)
17 августа. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена».
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