«Шериф» разгромил загребское «Динамо» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

«Шериф» разгромил загребское «Динамо» в первом матче 4-го отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча, которая проходила в Молдавии, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Дубль оформил нападающий Адама Траоре, еще один мяч на счету форварда Димитриоса Коловоса.

Ответная встреча пройдет 25 августа в Хорватии.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

«Шериф» (Молдавия) — «Динамо З» (Хорватия) — 3:0 (1:0)

17 августа. Тирасполь. Стадион «Шериф».

«Зальцбург» (Австрия) — «Брённбю» (Дания) — 2:1 (0:1)

17 августа. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена».