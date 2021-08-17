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«Шериф» разгромил загребское «Динамо» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

17 августа 2021, 23:53
«Шериф» — «Динамо» Загреб — 3:0. Фото Instagram
«Шериф» — «Динамо» Загреб — 3:0. Фото Instagram
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«Шериф» разгромил загребское «Динамо» в первом матче 4-го отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча, которая проходила в Молдавии, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Дубль оформил нападающий Адама Траоре, еще один мяч на счету форварда Димитриоса Коловоса.

Ответная встреча пройдет 25 августа в Хорватии.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

«Шериф» (Молдавия) — «Динамо З» (Хорватия) — 3:0 (1:0)

17 августа. Тирасполь. Стадион «Шериф».

«Зальцбург» (Австрия) — «Брённбю» (Дания) — 2:1 (0:1)

17 августа. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена».

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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