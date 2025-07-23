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23 июля 2025, 20:00

«Шелбурн» — «Карабах»: онлайн-трансляция матча отборочного раунда Лиги чемпионов

«Шелбурн» и «Карабах» сыграют в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов 23 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Шелбурн» и «Карабах» встретятся в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов в среду, 23 июля. Игра на стадионе «Тока Парк» в Дублине (Ирландия). Стартовый свисток — в 21.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд.
23 июля 2025, 21:45. Tolka Park (Дублин)
Шелбурн
0:3
Карабах

Ключевые события и результат игры «Шелбурн» — «Карабах» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Ответный матч соперников состоится в среду, 30 июля, в Агдаме (Азербайджан).

«Шелбурн» в прошлом сезоне стал победителем чемпионата Ирландии, набрав 63 очка в 36 турах. «Карабах» — чемпион Азербайджана, на их счету 89 очков после 36 матчей.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Карабах
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