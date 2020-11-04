Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла вничью с «Лацио» (1:1). После трех игр на счету петербуржцев 1 очко в трех играх.

— Как вы сейчас оцениваете шансы на выход «Зенита» в плей-офф?

— Шансы есть небольшие. Чтобы выйти в плей-офф, нужно смотреть, как сыграют соперники. Мы провели две домашние игры, набрали в них одно очко. Нам будет тяжело, но сделаем все, что в наших силах. Дальше посмотрим. (Гоша Чернов)