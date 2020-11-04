«Шансы на плей-офф ЛЧ небольшие». Семак — о ничьей с «Лацио»
4 ноября 2020, 23:47
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла вничью с «Лацио» (1:1). После трех игр на счету петербуржцев 1 очко в трех играх.
— Как вы сейчас оцениваете шансы на выход «Зенита» в плей-офф?
— Шансы есть небольшие. Чтобы выйти в плей-офф, нужно смотреть, как сыграют соперники. Мы провели две домашние игры, набрали в них одно очко. Нам будет тяжело, но сделаем все, что в наших силах. Дальше посмотрим. (Гоша Чернов)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур
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