"Шансы 50 на 50". Гвардьола - о матчах против "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что его команда и "Тоттенхэм" имеют равные шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Эти клубы встретятся на стадии 1/4 финала.

- Мы достаточно хорошо знаем друг друга. Шансы - 50 на 50, - приводит слова Гвардьолы официальный сайт УЕФА. - После паузы на матчи сборных мы постараемся привести команду в оптимальное состояние. Приятно попасть в восьмерку лучших в Лиге чемпионов.

Это будут увлекательные матчи. Мы - два невероятных клуба, обладающих отличным подбором игроков, играющих на фантастических стадионах.

Первый матч между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" пройдет 9 апреля, ответный - 16 апреля.

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