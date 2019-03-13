"Шальке" устроил распродажу футболок после крупного поражения от "Манчестер Сити"

"Шальке" после поражения от "Манчестер Сити" со счетом 0:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов решил снизить цену на футболки в клубном магазине. Как сообщает Westfaelischer Anzeiger, в магазине на домашнем стадионе "Шальке" футболки теперь стоят не 85 евро, а 19,04 евро – отсылка к году основания клуба – 1904-му. В одни руки будет продаваться не более двух футболок.

А через официальный сайт покупателям предусмотрена скидка в 30 процентов. Таким образом клуб хочет поблагодарить болельщиков за поддержку, несмотря на неудачный отрезок в сезоне.