Шалимов оценил шансы «Краснодара» после поражения от «Олимпиакоса»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после разгромного поражения «быков» от «Олимпиакоса» (0:4) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что российская команда показала медленную игру.

— У «Краснодара» не было игры, — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ». — По какой причине? Я смотрю момент, когда центральный защитник, опорный полузащитник получают мяч, и какие в этот момент есть варианты продолжения атаки. Их у «Краснодара» не было. Расстояние между игроками слишком большое, если ты хочешь играть в одно-два касание. Полузащитники меньше пяти-шести касаний не делали, так как не было адресата, а игра тормозилась.

В прошлом году игрок «Краснодара» с мячом имел несколько вариантов для передачи, сейчас этого нет. Как тенденция, что я заметил, как идет двухматчевое противостояние на вылет, то первые игры «Краснодар» проваливал. Были непростые матчи в Севилье и Валенсии, где «Краснодар» загоняли. Но по такой вялой игре получить четыре. Я не знаю, в чем дело, надо разбираться. Будем надеяться, но шансов очень мало.

«Катастрофой оборачивается второй тайм». «Краснодар» — о матче с «Олимпиакосом»