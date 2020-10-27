«Шахтер» занимает достойное место в европейском футболе». Конте готовится к сложному матчу

Главный тренер «Интера» Антонио Конте перед матчем Лиги чемпионов против «Шахтера»? отметил, что смотрел несколько игр чемпионата Украины.

— Я считаю, что в августе с нашей стороны был практически идеальный матч, который будет сложно повторить, — цитирует пресс-служба УЕФА Конте. — Мы знаем, что «Шахтер» — это очень сильная команда, и три гола в ворота «Реала» они забили абсолютно не случайно. Мы хорошо подготовились к завтрашнему матчу, и я надеюсь, что сможем на поле показать все наши заготовки.

По сравнению с прошлым годом мы стали значительно опытнее. Нам нужно идти в том же направлении, не переставать совершенствоваться и двигаться вперед. Иногда не все получается. Но самое главное — не останавливаться. Мы относимся с уважением ко всем соперникам, но в то же время ориентируемся на свою игру. Смотрели несколько матчей «Шахтера» в чемпионате Украины, в том числе последний. Мы знаем, что «Шахтер» занимает достойное место в европейском футболе. Сильная сторона этого клуба — они постоянно находят классных игроков. Раньше им удалось раскрыть Фернандинью, Виллиана, Мхитаряна, Срну. Сейчас в составе «Шахтера» также есть много индивидуально сильных футболистов. Мы уважаем этого соперника, но постараемся проявить свои сильные стороны.